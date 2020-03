Comdata avvia accertamenti su 250 lavoratori

Sono circa 250 i lavoratori di Comdata sui quali l'Asl To4 effettuerà le verifiche del caso dopo che all'interno dell'azienda di Ivrea, che si occupa di call-center e occupa circa mille lavoratori, si sono verificati quattro casi di coronavirus. Si tratta dei lavoratori che presumibilmente sono entrati in contattato con i casi positivi. È quanto emerso nel corso di una video conferenza tra azienda, sindacati e sindaco di Ivrea, Stefano Sertoli. "Comdata ha comunicato che sta lavorando per attivare il telelavoro per circa 700 postazioni su diverse attività - spiegano i rappresentanti sindacali - questo tipo di modalità è uno strumento indispensabile per cercare di garantire una continuità lavorativa in totale sicurezza". In questo modo i sindacati auspicano che, nonostante la chiusura dell'azienda fino a data da destinarsi, non vadano persi posti di lavoro.