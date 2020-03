Laus (Pd): parlamento essenziale, no a stop lavori

"Il lavoro parlamentare è essenziale e indispensabile, quindi non si può fermare. E però vero che centinaia di persone in arrivo da tutta Italia, a pochi centimetri di distanza le une dalle altre, possono essere una polveriera di contagio. E' necessario dunque, nell'interesse di tutti, adottare misure di prevenzione per consentirci di deliberare a distanza" Così, all'Adnkronos, il senatore del Pd del Piemonte, Mauro Laus . "Per me è chiaro ed evidente che noi parlamentari dobbiamo essere in prima linea perché il Paese ha bisogno di una guida salda che va garantita con ogni mezzo. Il Parlamento - aggiunge Laus - ha ridotto la sua attività ordinaria ma non mi risulta sia stato chiuso".