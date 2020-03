Coronavirus: procura Torino a lavoro su frodi e speculazioni

A Torino è sul punto di chiudersi con un nulla di fatto l'inchiesta giudiziaria sul caso dei due anziani coniugi che avrebbero contagiato un intero reparto dell'ospedale Molinette. Dagli accertamenti dei carabinieri del Nas non sono emerse violazioni ai protocolli e il pm intende archiviare il caso. La coppia era stata portata in ospedale per una polmonite influenzale e solo in seguito, quando è risultato che un figlio si trovava in Lombardia, era stata sottoposta a tampone; l'uomo soggiornava a Paullo (Lodi) ma non risulta alcuna relazione con la patologia che ha afflitto i suoi genitori. A Palazzo di giustizia sono in corso i procedimenti - nati dalle indagini della guardia di finanza - su episodi di speculazioni o di frodi legate alla vendita on line di materiale sanitario. I denunciati sono una trentina. Legato al Coronavirus è l'arresto di un dipendente del Comune di Nichelino e di un rappresentante di una ditta del Torinese: l'indagine riguarda tangenti per condizionare l'affidamento di alcuni appalti, tra cui la sanificazione di uffici comunali.