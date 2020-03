Coronavirus: bilancio Piemonte si aggrava, 449 i morti

Sono ancora in aumento i decessi di persone con coronavirus in Piemonte. Ben 46 quelli comunicati questa mattina dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, che portano il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza a 449. Il maggior numero nell'area metropolitana di Torino, 134, che si è aggiudicata il triste primato su Alessandria (112), l'altra provincia piemontese tra le più colpite. Il 72% dei morti sono uomini, il 28% sono donne. L’età media è di 78 anni. Superano quota 6 mila i contagi, in tutto sono 6.024. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 381. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 16.655, di cui 10.150 risultati negativi.