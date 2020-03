Generali: assemblea a Torino senza partecipazione soci

L'assemblea degli azionisti di Generali si terrà a Torino il prossimo 27 aprile. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che saranno ammessi solo i delegati a norma del Tuif, il Testo Unico sulla finanza, e non potranno così partecipare i singoli azionisti. Invariata al 16 aprile la data per la registrazione dei soci per l'esercizio del diritto di voto.