Vercelli, slitta scadenza tasse comunali

Il Comune di Vercelli, considerata l'emergenza coronavirus, ha posticipato il pagamento delle imposte su pubblicità, occupazione suolo e aree pubbliche (Tosap) e canone concessorio non ricognitorio per le attività commerciali cittadine. La scadenza, decisa con le associazioni di categoria, è stata spostata al 31 luglio. La giunta guidata dal sindaco Andrea Corsaro nei giorni scorsi aveva deciso per lo slittamento del pagamento della Tassa smaltimento rifiuti (Tari), la cui prima scadenza era prevista già dal prossimo 16 aprile, e delle rette degli asili nido per il mese di marzo.