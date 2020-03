Coronavirus: falsi avvisi Ministero, un caso ad Acqui Terme

Sono comparsi ad Acqui Terme (Alessandria) alcuni dei falsi avvisi del Ministero dell'Interno sull'emergenza Coronavirus già oggetto di accertamenti da parte delle autorità di polizia in tutta Italia."Si tratta - spiegano in Comune - di un tentativo di truffa, dal momento che non è stato predisposto alcun documento di questo tipo. Si ricorda di non aprire la porta di casa a persone sconosciute e, in caso di dubbi, a contattare i numeri di emergenza delle Forze dell'Ordine".