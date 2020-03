Lega Piemonte: Governo non sa gestire emergenza

"La realtà è che il Governo Conte non sa come fronteggiare l'emergenza, che lo ha colto completamente impreparato". A lanciare l'accusa la Lega Piemonte, secondo cui "dal primo giorno di emergenza il premier Conte ha dimostrato di avere un unico obiettivo: non assumersi responsabilità e scaricare i problemi su Regioni e Comuni, dato che il M5s non ne governa". "Sull'emergenza sanitaria senza troppi giri di parole ha lasciato intendere che la colpa fosse delle Regioni colpite, in particolare della Lombardia. Ora che da settimane la Lega gli segnala che sta per 'scoppiare una bomba', perché la gente a casa senza poter lavorare sta finendo i soldi, cosa fa il Premier? Va in tv il sabato sera e dice a tutta Italia di andare dal Sindaco", ha concluso in una nota La Lega Piemonte.