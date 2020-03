EMERGENZA SANITARIA

Ai medici maschere da saldatore, "Unità di crisi incompetente"

Duro attacco del sindacato dei camici bianchi Anaao. Consegnati dispositivi non idonei. Poi ritirati con urgenza ieri: "Per 5 giorni i dottori dell'Asl TO5 hanno visitato i pazienti con protezioni non conformi". E alcune sarebbero ancora in uso oggi

“Distribuite ai sanitari mascherine non medicali, ad esclusivo uso civile. Non utili per proteggere da virus e batteri”. Lo denuncia il sindacato piemontese dei medici Anaao, che ha attaccato duramente l’Unità di crisi del Piemonte. “L’incompetenza di chi lavora all’Unità di Crisi è sconfortante. Ci chiediamo se si rendono conto o meno che stanno giocando con la vita delle persone”, si legge in una nota del sindacato che riferisce la situazione: “In data 25 marzo sono state messe a disposizione per il ritiro nei distretti dell’Asl TO5 da parte dei medici di famiglia, mascherine non chirurgiche, ovvero non certificate per virus e batteri. Per la precisione 30 mascherine a medico, 3 pacchi da 10. Sono maschere non professionali, non certificate per l’utilizzo da parte di sanitari, utilizzabili solo dai cittadini per un uso generico”.

Le maschere sono state ritirate con urgenza ieri, 30 marzo. “Dunque per 5 giorni i medici di famiglia del distretto hanno visitato i pazienti con maschere non conformi – secondo quanto ricostruito da Chiara Rivetti, segretaria del sindacato dei camici bianchi –. Le stesse maschere sono in uso ancora questa mattina presso alcuni reparti dell’Ospedale Mauriziano e all’Ospedale di Chivasso”. “Val la pena ricordare che i medici che operano nei reparti Cid dell’Ospedale Mauriziano non sono dotati di mascherine filtranti FFp2 e FFp3 ma solo di maschere chirurgiche. Cosa già di per se gravissima e per la quale Anaao ha mandato nei giorni scorsi una diffida”, ha ricordato Rivetti, concludendo: “Se poi le maschere chirurgiche sono queste, significa che i medici sono mandati allo sbaraglio senza protezione alcuna. I medici che visitano i malati Covid dovrebbero avere le maschere filtranti. Invece hanno le maschere per saldare. Allora, per favore, mandateci a saldare”.