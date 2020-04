Da Coldiretti 5 kg frutta a famiglie bisognose

Per aiutare a combattere le nuove povertà e affrontare la crescente emergenza alimentare, in Piemonte arrivano azioni di solidarietà grazie alle imprese di Campagna Amica. Coldiretti Piemonte in collaborazione con Coldiretti Torino consegna da oggi, ogni mercoledì, a Snodi agenzia innovativa di Caritas, locale nazionale ed europea, 500 kg di ortofrutta alla settimana che andrà a comporre i pacchi famiglia che la rete di volontari di Snodi-Caritas predisporrà per aiutare i nuclei famigliari bisognosi. In Piemonte il 5% della popolazione, circa 136 mila persone, ha bisogno di aiuto per mangiare con l'emergenza Coronavirus, secondo l'elaborazione Coldiretti su dati della relazione annuale Fead del giugno 2019. "Con Snodi-Caritas lavoriamo da tempo e questa iniziativa rafforza una collaborazione che ci consentirà di donare 5 kg di ortofrutta a famiglia ogni settimana - spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. Su questa strada, a livello piemontese, sono poi diverse le iniziative che si stanno predisponendo in ogni provincia, grazie alla solidarietà anche di singole aziende di Campagna Amica a favore di altri enti di beneficenza. Un segnale positivo e un'azione di grande responsabilità".