Virus leghista

Dicono che… approfittando dell’emergenza Coronavirus la Lega abbia iniziato l’opera di “repulisti” politico nelle Asl piemontesi. Dopo Vercelli, che ha fatto da apripista con la nomina a commissario di Pietro Presti per calmare l’iracondo Paolo Tiramani, è la volta di Novara dove alla direttrice dell’azienda sanitaria locale, Arabella Fontana, è appena stato affiancato Gianfranco Zulian, responsabile del settore prevenzione della medesima Asl e fino a ieri suo sottoposto, un leghista doc in passato premiato dalla giunta Cota con la guida dell’Asl biellese. Nella passata legislatura regionale non venne giudicato idoneo e il suo nome venne escluso dall’elenco degli aspiranti direttori.