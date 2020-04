Torino, prorogata chiusura cimiteri

In seguito alla proroga delle misure restrittive per l'emergenza Coronavirus, anche i cimiteri torinesi rimarranno chiusi al pubblico fino al 13 aprile compreso. Le visite ai propri cari sono quindi sospese in tutti e sei i camposanti della città, Monumentale, Parco, Sassi, Cavoretto, Abbadia e Mirafiori. Sempre garantiti i servizi di accoglienza dei funerali e le attività di sepoltura. Orario continuato per i diaconi che danno le benedizioni all'ingresso, dalle ore 9 fino all'ultimo funerale. Rimangono chiusi al pubblico gli uffici informazione presso i cimiteri e sospese tutte le altre operazioni cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, traslazioni. Interrotti anche i cantieri e le attività dei marmisti.