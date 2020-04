Coronavirus: Ravetti (Pd), si dia riconoscimento a sanitari

"Si deve riconoscere il lavoro svolto dal personale sanitario: la Regione valuti l'erogazione di un compenso aggiuntivo, dedicandogli il 50% delle somme che arrivano con le donazioni". Lo chiede il capogruppo Pd in Regione Piemonte, Domenico Ravetti. "Dobbiamo riconoscere in tutti i modi possibili - sostiene Ravetti - l'importante lavoro svolto in questo periodo di gravissima emergenza sanitaria da tutti gli operatori che quotidianamente affrontano turni massacranti, esponendosi anche a rischi, per garantire il funzionamento delle nostre strutture ospedaliere. Voglio proporre alla Giunta regionale di valutare insieme ai sindacati di categoria di destinare almeno il 50% delle donazioni che vengono versate alla Regione e agli ospedali piemontesi per dare un compenso giornaliero aggiuntivo a questo personale". "I cittadini - aggiunge - continuano a manifestare affetto e vicinanza a chi, in prima linea, sta combattendo la battaglia più dura al fianco di tanti pazienti e si sta impegnando, spesso oltre le proprie forze, per debellare il virus. Anche le istituzioni devono trovare un modo per rendere tangibile questa gratitudine. Altre Regioni si stanno organizzando, chiedo che anche il Piemonte sia tra queste".