Piemonte, cartografia a supporto dell'emergenza

Cartografia satellitare a supporto delle operazioni di contrasto all'emergenza Coronavirus. Copernicus Emergency Management Service è il servizio attivato dalla Regione Piemonte che vedrà impegnata nella produzione dei dati l'Associazione Ithaca, ente partecipato del Politecnico di Torino e dalla Compagnia di San Paolo. Obiettivo del progetto è quello di cartografare ad altissima risoluzione, 30-50 cm al suolo, tutte le strutture temporanee di carattere sanitario realizzate finora e tutti i luoghi soggetti a possibili assembramenti. Un modo per avere a disposizione informazioni georeferenziate aggiornate che potranno costituire la base per la loro gestione in vista di una modulazione delle misure di contingentamento delle attività per un progressivo ritorno alla normalità. "Questa - sottolinea il direttore di Ithaca, Piero Boccardo - rappresenta la prima attivazione mondiale del servizio Copernicus Ems a seguito dell'emergenza Covid-19 e potrà rappresentare un utile esempio di una possibile massiccia operazione di acquisizione di dati satellitari a livello nazionale ed europeo che sarà fondamentale per la gestione dei prossimi mesi".