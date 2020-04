Allarme Saracco

Dicono che… ad Alberto Cirio siano arrivate numerose sollecitazioni a “contenere” l’iperattivismo di Guido Saracco. Negli ambienti politici torinesi, infatti, è guardato con sospetto e non poca preoccupazione, il ruolo che il rettore del Politecnico si sta ritagliando nella gestione dell’emergenza Covid, soprattutto nella prospettiva che questi voglia davvero (come ormai tutto lascia pensare) correre per la successione di Chiara Appendino. E se nel centrodestra vogliono evitare che il governatore offra la scena a un potenziale avversario, pure nel Pd c’è chi suggerisce al presidente di muoversi con grande cautela “perché quello lavora solo per se stesso”.