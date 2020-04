Le bimbe di Saracco

Dicono che… negli ultimi giorni sia il profilo più letto tra gli iscritti torinesi a Instagram. Come una catena di Sant’Antonio sui cellulari di mezzo città sia comparso il profilo delle “bimbe di Guido Saracco”, interamente dedicato al rettore del Politecnico. Ogni ritratto del professore è commentato in modo canzonatorio da questo gruppo di “sue studentesse più affiatate” che titillando la sua sfrenata ambizione lo vedono già a Palazzo Chigi: “È vero. Conte non è niente male ma il nostro sogno è quello di essere decretate dal papi”, scrivono birichine. Un volto rassicurante, quello del pro: “È vero che oggi è un venerdì 17 nel pieno di una pandemia globale, ma a noi basta guardare il suo sorriso e tutti i timori vanno via”, hanno commentato l’altro giorno. E tra i cuoricini rosa la dichiarazione: “Amiamo più te della trigonometria”.