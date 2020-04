Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, mercoledì 22 aprile, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1956m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un campo di alta pressione protegge il Nord Italia dalle correnti più umide e instabili collegate ad un vortice di bassa pressione attivo sul Mediterraneo. Tornano generali condizioni di tempo soleggiato sulle regioni di Nord-Ovest. Tra basso Piemonte e Liguria non si escludono tuttavia degli annuvolamenti irregolari per tutto l'arco della giornata, più compatti sullo spezzino, rischio di precipitazioni comunque molto basso. Temperature in rialzo, massime intorno 20 gradi in pianura. Venti deboli, moderati o tesi di tramontana sulla Liguria centro-occidentale Mar ligure generalmente poco mosso sottocosta.