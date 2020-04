Valle (Pd) ci sono 3 laboratori sottoutilizzati

"Perché la Regione Piemonte, considerata la più volte denunciata mancanza di laboratori utili per analizzare i tamponi, non utilizza a questo fine i laboratori analisi di Rivoli, Pinerolo e Susa, attualmente usati solo come centri di spedizione, ma invece perfettamente in grado di rispondere a questa necessità, come hanno anche dimostrato nella prima fase dell'epidemia, fino al 3 aprile?". A chiederlo è Daniele Valle, consigliere regionale del Pd. "Non capisco perché non si possano usare a pieno regime questi laboratori e i relativi oltre 70 tecnici - aggiunge Valle - invece di delegare il servizio a strutture private. E pensare che, in tempi non sospetti, Forza Italia, il partito dello stesso presidente Cirio, si è fortemente opposta alla razionalizzazione dei laboratori di analisi salvo poi, una volta al governo, non utilizzarli, preferendo invece appoggiarsi al privato".