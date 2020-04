Turismo: montagne Piemonte si alleano col mare della Liguria

L'estate turistica, in Italia, "sarà caratterizzata da un turismo di prossimità, che avrà nelle seconde case una corsia preferenziale". E' la convinzione di Massimo Bonetti, presidente del Consorzio Turistico Via Lattea, che prova a delineare le strategie del settore per la ripartenza. "Il turismo si è trovato, all'improvviso, a dover affrontare una profonda crisi - osserva - generata dall'emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo. Ora dobbiamo ripartire confrontandoci anche con altre realtà per delineare strategie di ripresa condivise che possano incontrare il favore dei turisti, rassicurandoli al tempo stesso". Rientra in quest'ottica la collaborazione con la Liguria, che ha costituito il Consorzio Liguria Together, oltre 50 operatori da Imperia a La Spezia. "In attesa di conoscere le normative emesse dal governo - sostiene Bonetti -, ci sarà da lavorare molto per sostenere, e riattivare, tutto quello che ruota attorno alla ricettività alberghiera, residenziale, ristorazione, esercizi commerciali, attività di intrattenimento ed eventi. Nei prossimi mesi cercheremo di raccogliere più dati possibili in maniera incrociata con la Riviera Ligure in quella che per loro è tradizionalmente il periodo di alta stagione. Dati che ci torneranno utili sia per l'estate che in previsione del prossimo inverno, la nostra alta stagione. Appena possibile cercheremo di rimettere mano al progetto iniziale di promozione e collaborazione in ambito turistico - conclude - attraverso un interscambio di voucher, buoni sconto, per un pacchetto di soggiorno tra le due località con relativo elenco delle strutture aderenti alla promozione".