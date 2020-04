Imprese: riparte Mip, il progetto per mettersi in proprio

Riparte il programma “Mip, Mettersi in proprio”, attraverso il quale la Regione Piemonte favorisce la nuova imprenditoria sul proprio territorio. Stanziati attraverso il Por Fse 7,5 milioni di euro per il periodo 2016-2019 e altrettanti per il periodo 2019-2022. "Mettersi in proprio non si ferma nemmeno in tempo di pandemia - spiega l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino - e credo che questo sia un segnale molto importante della nostra determinazione a sostenere il lavoro e l'occupazione in ogni sua declinazione". Per Chiorino, in questo particolare momento storico, Mip rappresenta un’opportunità, ma anche una sfida ambiziosa, in uno scenario in continua evoluzione. "Comprendiamo perfettamente le ragioni di chi in questo momento nutre dubbi relativamente all'apertura di una nuova attività - spiega - ed è per questa ragione che insieme agli operatori del servizio del MIP da mesi ragioniamo su modalità innovative di consulenza e di servizio, sulla formazione e sulla conoscenza diretta a sostenere i bisogni delle neo imprese". "Le nostre priorità sono rivolte ad individuare gli strumenti più idonei a garantire la nascita e la sopravvivenza di attività imprenditoriali che siano capaci di interpretare il nuovo scenario economico e sociale che si verrà a formare terminata questa emergenza - conclude Chiorino -. È necessario quindi continuare ad avere fiducia e mantenere una buona prospettiva per il futuro. Giovani, donne, disoccupati, occupati devono continuare a ragionare sui loro progetti, devono fare le opportune valutazioni ma non devono rinunciare a priori alle loro idee".