Autosped G (Gavio) punta sul biodiesel Hvo per i 1.600 mezzi

Autosped G, il gruppo industriale controllato dalla famiglia Gavio attraverso la Holding Aurelia, attivo nei settori dei trasporti, logistica, costruzione veicoli, industria conserviera, si affida al biodiesel Hvo (Hydrotreated Vegetable Oil) per gli oltre 1.600 mezzi della propria flotta. Il gruppo ha introdotto nell'ultimo anno l'uso del biocarburante avanzato Hvo in tutti i mezzi diesel di ultima generazione, con l'obiettivo di ridurre le emissioni. Grazie all'impiego dell'Hvo si stima che il gruppo abbia risparmiato nell'ultimo anno circa 20mila tonnellate di emissioni di CO2. L'HVO, infatti, ottenuto tramite un processo di idrogenazione di oli vegetali, grassi animali e materiale di scarto di origine vegetale, permette una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 90%. "Siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo nei confronti dell'ambiente e delle generazioni future. L'utilizzo dell'HVO nella nostra flotta è una dimostrazione tangibile dell'impegno per ridurre le emissioni e adottare pratiche commerciali più sostenibili. Si tratta di un ulteriore passo nel percorso iniziato due anni fa con il primo Rapporto di sostenibilità che rendiconta tutte le politiche adottate dal gruppo Autosped G nel sociale e verso l'ambiente" commenta Luca Giorgi, amministratore delegato del Gruppo Autosped G. Dal 2023, più del 95% della flotta è in grado di utilizzare il carburante Hvo. Dall'inizio del progetto sono stati consumati 9,3 milioni di litri di Hvo per circa 31,4 milioni di chilometri percorsi.