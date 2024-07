Torino del futuro immaginata dagli studenti del Politecnico

Pensare la Torino del futuro, dalla rifunzionalizzazione delle aree vuote al recupero degli edifici, dalla riqualificazione degli spazi pubblici alla costruzione di strutture capaci di intercettare i bisogni della cittadinanza, ragionando in alcuni casi su ambiti territoriali ampi, come l'asse di corso Vercelli o tutta la zona di Torino Nord, in altri su siti più specifici, come l'ex Paracchi o l'isolato Sant'Egidio. È l'obiettivo di "ScenarioTorino - Immaginare una nuova città", un progetto didattico frutto della collaborazione tra l'assessorato all'Urbanistica di Torino e i dipartimenti di Architettura e design e interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio del Politecnico, che ha visto circa duecento studenti di cinque corsi realizzare esercizi progettuali sulle differenti aree del piano regolatore in fase di revisione. I risultati di questo percorso, che ha l'ambizione di coinvolgere nei prossimi anni circa duemila studenti, sono ora al centro di un'esposizione, allestita da oggi al 12 settembre all'Urban Lab, e saranno poi raccolti in una piattaforma web dedicata. "Stiamo facendo un grande lavoro che ha come cuore la riscrittura del Piano Regolatore - sottolinea l'assessore Paolo Mazzoleni - e abbiamo voluto coinvolgere gli studenti per aiutarci a immaginare la città del futuro con uno sguardo fresco e nuovo, ma anche molto competente".