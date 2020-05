Palio Asti: iniziato iter ma edizione 2020 resta in dubbio

I due Palii della storica corsa di cavalli della città di Asti, dipinti quest'anno dal maestro Ottavio Coffano, sono stati stimati questa mattina in municipio, in forma privata in un ampio salone, alla presenza del sindaco, del vicesegretario comunale e dei tre estimatori, tutti muniti dei dispositivi di sicurezza individuale. "Le operazioni della stima - spiegano dal Comune - si sono svolte, anche se in forma ristretta, per rispettare la tradizione e per consentire nella giornata di martedì 5 maggio, festa del Santo Patrono, l'offerta del Palio alla Insigne Collegiata di San Secondo". L'edizione della corsa 2020, in programma per domenica 6 settembre, non è stata ancora confermata.