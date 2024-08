Food: Biella capitale birra artigianale, attese 100mila persone

Biella torna per un lungo week end di fine agosto ad essere capitale della Birra artigianale italiana: va in scena infatti a partire da domani l'ottava edizione di "Bolle di Malto", la più importante rassegna italiana dedicata alla cultura della birrificazione artigianale, con numeri da record; 10.000 mq di aree attive ogni giorno con ingresso gratuito, 22 birrifici artigianali provenienti da tutte le regioni d'Italia con 300 stili di birra differenti e 22 food truck che propongono il meglio del cibo di strada italiano. E ancora 3.000 minuti di concerti di musica dal vivo anche con artisti di fama internazionale come "La Municipal", Roy Paci & Aretuska, Nina Zilli e Enrico Ruggeri. Un programma ambizioso che punta a battere i primati registrati nel 2023, quando "Bolle di Malto" portò nella città piemontese più di 110mila presenze a cui furono serviti 125mila bicchieri di birra spillata. Cuore della festa sarà l'area di Piazza Martiri della libertà e Piazza Primo Maggio, che ospita anche i momenti di cultura e di approfondimento, dalla mostra-progetto "Di acqua e Di terra" (in cui l'acqua diventa il fil rouge per raccontare le storie del Biellese, con i suoi primati industriali, in cima a tutti quello tessile, e quelli legati alla birra) fino alla Terza Edizione degli Stati Generali della Birra. Come sottolinea Raffaele Abbattista, co-ideatore di Bolle di Malto, "in questi anni la manifestazione è diventata punto di riferimento per la Regione Piemonte attirando molti turisti grazie a una proposta enogastronomica di eccellenza, all'intrattenimento gratuito e all'alto valore sociale e culturale, generando una consapevolezza territoriale che il Piemonte porta nel cuore: l'ospitalità". Si parte domani alle 17 con l'inaugurazione ufficiale e poi l'apertura delle degustazioni e dei concerti.