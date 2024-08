Montagna: salvataggio notturno per coppia sulle alpi Biellesi

Due giovani escursionisti biellesi sono stati tratti in salvo dall'eliambulanza di Azienda Zero e dai tecnici del soccorso alpino al termine di un lungo e complesso intervento di soccorso conclusosi alle 2 della scorsa notte. I due ragazzi erano rimasti bloccati nei pressi del Bivacco Antoniotti sul Monte Bo, lungo lo spartiacque tra la Valle Sessera e la Valle Cervo ed a breve distanza dalla Valsesia, a quota 2556 metri. Il tecnico del Soccorso Alpino è stato calato con il verricello, ha imbragato e messo in sicurezza la coppia, che è stata recuperata dall'elicottero e portata all'ospedale di Biella. Sono in buone condizioni di salute.