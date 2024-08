Povia escluso: assessore Nichelino, non accettiamo compromessi

"Il nostro agire amministrativo, la nostra comunità e i nostri valori non possono coesistere con chi ha portato avanti tematiche diametralmente opposte a quelle che sono le nostre". Giorgia Ruggiero, assessore comunale di Nichelino (Torino) con deleghe a Eventi locali e Politiche dei quartieri, torna, con un post sul profilo istituzionale di Facebook, sull'esclusione dell'artista Povia dalla giuria del talent che si terrà il 20 settembre per la festa patronale della cittadina alle porte di Torino e sull'annullamento del suo concerto. "Qui non si tratta né di fare censura e né di limitare la libertà di espressione altrui - prosegue Giorgia Ruggiero -. Nella nostra città abbiamo un giardino che ricorda le vittime del covid, la città partecipa sistematicamente al gay pride perché lotta e si impegna ogni giorno per i diritti… noi siamo questi. E non ci possono essere compromessi". L'assessore aggiunge di "conoscere gli organizzatori del talent che hanno proposto il nome di Povia: avanzando tale ipotesi non immaginavano i riflessi che ne sono conseguiti. Ne sono certa, anche se serviva un po' più di attenzione. La nostra festa patronale é l'emblema della nostra città e chi partecipa come ospite non é solo un singolo personaggio più o meno noto, ma deve sposare quello che incarna Nichelino".