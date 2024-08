Ladro ruba un auto e chiede soldi per restituirla, arrestato

In gergo viene chiamato il "cavallo di ritorno", un giochetto dove chi ruba qualcosa poi chiede per la restituzione uno vero e proprio riscatto. Una tecnica che però non ha portato fortuna a un ladro di auto arrestato dai carabinieri ad Alpignano, nel Torinese. L'uomo, un 43enne del posto, già noto alle forze di polizia, aveva rubato la vettura di un commerciante, parcheggiata in strada. A bordo c'erano tre chitarre elettriche e un amplificatore. La vittima dopo poco tempo era stata contattata dal malvivente che aveva chiesto del denaro per la restituzione della refurtiva. Il commerciante in un primo momento aveva consegnato duecento euro per avere indietro l'auto, ma dopo la richiesta di altri cento euro per tornare in possesso delle sue chitarre, aveva deciso di denunciate l'accaduto ai militari dell'Arma. Così all'incontro per la consegna del denaro invece della vittima si sono presentati i carabinieri, che hanno fermato il 43enne, lo hanno trovato in possesso di un coltello con una lama lunga otto centimetri. L'uomo è ora accusato di estorsione e porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere.