Mascherine made in Gavazza

Dicono che… nonostante non gli abbia riservato finora troppe soddisfazioni Gianluca Gavazza ha Torrazza nel cuore. Trombato più volte alle elezioni, il mancato sindaco del piccolo comune del Chivassese, miracolato da Matteo Salvini con uno scranno in Consiglio regionale, ha voluto donare ai suoi concittadini le “preziose” mascherine. Un bel gesto che però ha suscitato non poche perplessità, e non solo perché come si conviene la beneficenza, per essere autentica, non si sbandiera ai quattro venti. In particolare non è piaciuto il coinvolgimento di due realtà sociali, come la stimata associazione “Vita Tre” e la Protezione civile di Rondissone, che si sono ritrovati, chissà quanto volontariamente, a contribuire alla propaganda del Maslè leghista.