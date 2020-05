CORONAVIRUS & POLITICA

Pensate a tamponi e mascherine, in berlina la propaganda leghista

Polemica a colpi di meme del sindacato dei camici bianchi Anaao dopo la propaganda dell'assessore alla Sanità Icardi sulla sperimentazione del plasma a Novara. "Merito dei partiti o dei medici ?"

Le terapie sperimentali sono merito dei medici o dei partiti? Domanda retorica, risposta scontata. A porgerla, polemicamente, è il sindacato dei camici bianchi Anaao Assomed dopo il post via social dell’assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi che ieri esultava al grido: “Il plasma funziona” dando (con due settimane di ritardo) la notizia del primo salvato a Novara grazie al plasma di un paziente guarito. Una informazione, si legge nel meme, dove compare anche il collega Matteo Marnati “a cura del gruppo consiliare Lega Salvini Premier”. Una propaganda goffa e per molti versi controproducente stando al turbine di polemiche che ha provocato.

Anche perché la sperimentazione, seguendo un protocollo pensato al policlinico San Matteo di Pavia, è stata avviata dal Servizio di medicina trasfusionale, diretto dal dottor Gennaro Mascaro, con la collaborazione della Direzione medica (in particolare il dottor Philippe Caimmi) e la Struttura di anestesia e rianimazione diretta dal professor Francesco Della Corte. A metà aprile erano già otto i pazienti che avevano donato il proprio plasma e il primo guarito risale alla fine del mese scorso. Che senso potesse avere quel post a scoppio ritardato in un contesto in cui peraltro il ruolo della Regione è stato marginale se non del tutto assente?

Di qui la provocazione dell’Anaao Assomed, sindacato particolarmente critico con la gestione dell’emergenza da parte dell’Unità di Crisi piemontese: “I medici resistono se gli fornisci dpi adeguati”, “I tamponi servono se fatti il primo giorno non dopo un mese” si legge nei meme fatti in casa dal sindacato.