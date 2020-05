Fase 2: flash mob commercianti, riaprire non è ripartire

Circa duecento commercianti torinesi hanno partecipato con mascherine e cartelli al flash mob organizzato in piazza Castello, davanti alla sede della Giunta regionale, da 54 associazioni di via che rappresentano più di 6.000 attività del territorio.. "Vogliamo fare sentire la nostra voce e chiedere certezze. Riaprire non significa ripartire. Avremo tanti costi e ci manca la liquidità", spiegano i commercianti che sono stati ricevuti dal presidente della Regione, Alberto Cirio.

"E' la prima volta che siamo tutti insieme, 54 associazioni di via che rappresentano quasi 6.000 commercianti di Torino. Senza nessuna rivalità tra centro e periferia. Un momento storico". Lo sottolinea Vito Gioia, presidente di Federvie, che unisce 11 associazioni della periferia di Torino e tra i promotori del flash mob davanti alla Regione. "Abbiamo incontrato il presidente Cirio e molti esponenti della Giunta. Un incontro durato un'ora e mezza in cui abbiamo discusso delle misure messe in atto e delle nostre richieste. Abbiamo ottenuto di potere essere presenti d'ora in poi anche noi ai tavoli regionali", aggiunge. "E' stato un incontro positivo, sappiamo i limiti di risorse della Regione, ma c'è l'impegno a utilizzare fino a 200 milioni per le piccole attività. Piena disponibilità a lavorare insieme", sottolinea Fulvio Griffa, presidente del Coordinamento Associazioni dei commercianti del centro. All'incontro ha partecipato anche Assovie, che rappresenta 27 associazioni di commercianti della città.