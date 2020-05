Fca Heritage, riaprono le Officine Classiche a Mirafiori

Sono nuovamente operative le Officine Classiche di Fca Heritage, ubicate nel comprensorio industriale torinese di Mirafiori: riprendono così le attività di certificazione e restauro che erano state sospese a causa del Covid-19. Applicheranno il protocollo di sicurezza e salute, elaborato dal Gruppo Fca con l'aiuto del virologo Roberto Burioni, già in vigore in tutte le realtà italiane di Fca, dagli stabilimenti alle concessionarie, e che ricalca quanto già definito dall'accordo siglato il 9 aprile tra Fca e le organizzazioni sindacali nazionali. Attive dal 2015 presso la sede di Abarth & C. in via Plava a Torino, nell'ex Officina 83 di Mirafiori, le Officine Classiche ospitano le attività di riparazione, restauro e certificazione delle auto storiche di Fca, sia quelle dei collezionisti privati sia quelle appartenenti alla collezione di Fca Heritage, il dipartimento del Gruppo dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio storico dei brand italiani di Fca. Oltre agli interventi di restauro e riparazione, nelle Officine Classiche verranno riprese le attività legate alla Certificazione di autenticità. Dopo aver analizzato in dettaglio i particolari della vettura storica in esame e averne verificato i dati di produzione e le specifiche tecniche presso gli archivi aziendali, Fca Heritage attesta l'autenticità dell'auto d'epoca, evidenziandone il valore.