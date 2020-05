Napoli (FI), perché in Piemonte bar non riaprono il 18?

"Lunedì prossimo riaprono molte attività commerciali, compresi i servizi alla persona come parrucchieri e centri estetici, in tutta Italia, al di là del decreto del governo, e in tutta Italia riaprono anche bar e ristoranti, con le eccezioni di Toscana e Piemonte. Che cosa impedisce al presidente del Piemonte, assumendosene la responsabilità, di riaprire anche bar e ristoranti, servizi riaperti ovunque, perfino nella vicina Lombardia, cioè nella Regione più martoriata in Italia? Trovo apprezzabile la decisione di concedere, ove le circostanze lo consentano, spazi maggiori ai dehors. Rimane però il punto interrogativo di un settore merceologico come bar e ristoranti costretti a prolungare il lockdown per ragioni che andrebbero quanto meno spiegate". Lo afferma Osvaldo Napoli di Forza Italia.