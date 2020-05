Fca: Fim Cisl, giusto preservare e rafforzare filiera auto

"In assenza di un sostegno finanziario diretto al settore dell'auto, sia a livello nazionale sia a livello locale, e di una politica industriale in grado di salvaguardare il comparto anche rispetto ai competitor esteri, comprendiamo la scelta di Fca di ricorrere al prestito Sace di 6,3 miliardi di euro, destinato alle attività italiane del Gruppo e al finanziamento di fornitori e investimenti". Lo dichiarano, in una nota, segretari generali di Cisl e Fim Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco e Davide Provenzano. "La filiera dell'auto a Torino e provincia - aggiungono Lo Bianco e Provenzano -, con i suoi circa 80 mila occupati, tra lavoratori diretti e indiretti, è una parte preponderante del sistema produttivo territoriale e pertanto va preservata e rafforzata".