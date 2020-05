FASE 2

A terra e in catene, sit-in degli eroi dimenticati

La protesta degli infermieri in piazza Castello, davanti al palazzo della Regione. Indossano i sacchi dei rifiuti usati in corsia. "Senza il nostro operato non ci sarebbe stato nessun #ripartipiemonte". Sottopagati, piangono decine di morti - VIDEO

“A marzo dicevano che avrebbero aumentato i nostri stipendi e invece a maggio gli eroi sono già dimenticati”. Così Francesco Coppolella, segretario regionale del sindacato degli infermieri Nursind, che stamattina insieme a una cinquantina di colleghi ha organizzato un flash mob in piazza Castello, a Torino, dinanzi la sede della Regione Piemonte. Gli infermieri, con le catene ai polsi, si sono stesi per terra ricordando in questo modo i colleghi morti in Italia durante l’emergenza Covid. “Non ci avete fatto i tamponi – ha detto il sindacalista – abbiamo indossato sacchi della spazzatura e pannoloni sotto le tute, perdendo la nostra dignità. A noi è toccato disinfettare i morti, a volte fare i sacerdoti. Siamo stati lontani dalle nostre famiglie, molti di noi sono stati abbandonati, ma nonostante tutto abbiamo continuato a lavorare, in prima linea tirando l’Italia fuori da questo pantano”.

“Senza il nostro operato non ci sarebbe stato nessun #ripartipiemonte. Il non averci ancora premiato denota una vergognosa disattenzione verso chi ha reso e renderà possibile tutto ciò, ovvero la ripartenza”, è il primo commento a caldo di Salvatore Lo Presti, segretario territoriale NurSind Alessandria. “Chiediamo il giusto risarcimento per gli infermieri. Ricorderemo alle istituzioni i nostri morti, i nostri ammalati, le nostre ferite. Chiediamo rispetto delle promesse fatte”, aggiunge il sindacalista.