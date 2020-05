Il borsino dei ministri

Dicono che… nell’eventuale rimpasto di Governo, ipotesi più concreta dopo l’esito della votazione di ieri sulla sfiducia al Guardasigilli Bonafede, della compagine piemontese gli unici ad avere chance di restare al loro posto sarebbero la viceministra Laura Castelli e il sottosegretario Andrea Giorgis. Destino segnato, almeno secondo alcuni parlamentari grillini, per la titolare dell’Istruzione Lucia Azzolina, siciliana trapiantata a Biella, e per l’appendiniana Paola Pisano, con la delega all’Innovazione. Più legato a dinamiche interne ai Cinquestelle, e quindi non meno incerto, il futuro della ministra cuneese alla Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone. Che si faccia spazio per una promozione di Chiara Appendino? Ah saperlo…