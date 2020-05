Torino: partiti test sierologici, 16 laboratori, positivi 5-12%

Sono 16, a Torino, i laboratori privati autorizzati a eseguire i test sierologici per gli anticorpi Igg/Igm Covid-19. Alcuni sono partiti il 4 maggio, quando è arrivato il via libera dalla Regione Piemonte. Altri nelle ultime ore. Alla Unilabs, in corso Raffaello, i test hanno coinvolto "circa 700 persone: di queste, circa il 12-13 per cento aveva gli anticorpi", spiega Ernesto Grasso, il direttore generale della struttura. "Facciamo circa 100-150 test al giorno", aggiunge. Nei laboratori Cdc, invece, i prelievi sono stati già 4.500: gli anticorpi sono stati trovati nel 5-10 per cento dei casi. Nei laboratori del gruppo Larc, che ha 3 punti prelievo a Torino (più altri due nel resto del Piemonte), hanno fatto 3 mila test: il 10 per cento dei pazienti sono risultati positivi alle Igg, il 5 per cento positivi alle Igm. Al Koelliker, dove in questo momento fanno 200 test al giorno (ma arriveranno a 1200), i test sono iniziati martedì: ancora presto per i primi dati sulle positività. Alla Cemedi fanno 10-15 test al giorno. Alla Cidimu preferiscono non fornire i dati.