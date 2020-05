Torino: Ricca (Lega), nessun dubbio su alleanza Pd-M5s

"Non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che Movimento 5 Stelle e Partito Democratico volessero correre insieme per il Comune di Torino". Così, in una nota, il segretario torinese del Carroccio, Fabrizio Ricca. "L'intesa regionale tra Sergio Chiamparino e il sindaco di Torino erano evidenti e rappresentavano un banco di prova per future alleanze - aggiunge Ricca, che del Carroccio è capogruppo in Comune e assessore regionale -. C'è anche una certa continuità, poi, tra forze politiche che negli ultimi anni hanno governato il capoluogo piemontese senza ottenere risultati notevoli per la città".