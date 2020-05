Lepri (Pd): apre Estate ragazzi ma non è merito di Cirio

"Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio annuncia che parte Estate ragazzi come se fosse tutto merito suo dicendo che "i nostri bambini non possono aspettare la burocrazia romana". E invece il merito è soprattutto della rete delle parrocchie e delle varie associazioni educative, sportive e culturali, che tutti gli anni a giugno sono pronti, a prescindere da chi ci governa. Poi c'è il Governo, che ha stanziato nel Decreto Rilancio 150 milioni, trasferiti alle Regioni, per i centri estivi, e che consente di utilizzare il bonus baby sitter anche per mandare i ragazzi a queste attività. Però si sa, a lui piace farsi bello". Lo afferma Stefano Lepri, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.