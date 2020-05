Emergency in Regione

Dicono che… siano balzati sulla sedia alcuni consiglieri di maggioranza, in particolare i duri e puri della Lega, a leggere una determina dirigenziale con cui la Regione Piemonte ha approvato un protocollo d’intesa per un progetto di supporto a strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, nientemeno che con Emergency. Proprio la Ong fondata e guidata da Gino Strada, che non mancò di esprimere critiche anche durissime contro Matteo Salvini, durante la crociata del Capitano contro gli ingressi dei migranti nel nostro Paese, favoriti, a suo dire, proprio dalle organizzazioni che li andavano a ripescare in mare. Emergency avrà l’incarico di formare il personale delle Rsa per ottimizzare la gestione logistica all’interno di queste strutture per limitarne i contagi all’interno. I costi, entro un tetto massimo di 30mila euro, saranno sostenuti da Confindustria che attiverà una raccolta fondi interna per recuperare tale somma.