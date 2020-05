Fase 2: Torino, con la movida torna la folla sul lungo Po

Con la fase 2 e le nuove regole è tornata la folla la scorsa notte a Torino nelle zone della movida. Dopo l'ora di chiusura dei locali, fissata all'una del mattino, centinaia di persone si sono riversate sul lungo Po all'altezza di piazza Vittorio e nelle vie vicine. Pattuglie di carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e polizia hanno monitorato la situazione, come deciso dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Claudio Palomba, hanno monitorato i quattro punti considerati più caldi (San Salvario, Vanchiglia, Quadrilatero e piazza Vittorio con i Murazzi) ma non sono emerse situazioni tali da richiedere interventi particolari. L'ora dell'aperitivo ha visto i dehor pieni ma senza la formazione di assembramenti; il numero delle persone in piazza è cresciuto con il trascorrere della serata.