Meteo: deboli piogge, niglioramento in giornata

A Torino oggi, venerdì 29 maggio, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge; graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 4.7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2379m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: subentra aria più fresca da Est che manterrà nubi irregolari per buona parte del giorno, più compatte tra pedemontane piemontesi e Alpi occidentali, dove saranno possibili acquazzoni e anche qualche temporale al mattino, in sconfinamento alla Liguria. A seguire più asciutto seppur con ancora qualche piovasco possibile sulle Alpi occidentali. Ventilazione più vivace orientale in Valpadana, tendente a disporsi da nord in Liguria. Clima abbastanza fresco per il periodo con temperature in lieve calo a tutte le quote.