2 giugno: letture in streaming delle università piemontesi

Una maratona di letture dedicate all'idea di libertà, da Dante a Jovanotti passando per Cervantes, Shakespeare, Primo Levi e molti altri, aperta dall'inno nazionale e chiusa da "Va Pensiero". E' l'iniziativa promossa in occasione della festa della Repubblica, martedì 2 giugno alle ore 18, in diretta streaming dalle tre università piemontesi. Docenti, studenti, personale e autori si succederanno nella lettura di testi che esplorano le molte facce del concetto di libertà. La diretta sarà trasmessa dal cortile del Rettorato dell'Università di Torino, e verrà aperta dai saluti dei tre Rettori, Stefano Geuna (Università di Torino), Guido Saracco (Politecnico di Torino) e Gian Carlo Avanzi (Università del Piemonte Orientale). L'evento, trasmesso da UniTo Media, la piattaforma istituzionale di contenuti multimediali dell'Università di Torino, sarà visibile sui portali istituzionali e sui canali social dei tre Atenei. La maratona sarà aperta dall'inno nazionale e conclusa dal coro "Va' pensiero" dal Nabucco di Giuseppe Verdi eseguito da Orchestra e Coro del Teatro Regio Torino.