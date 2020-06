Stati generali: Uncem, stupisce assenza di sindaci e territori

"Non sta certo a me, a Uncem (Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, ndr), decidere e commentare utilità di sedi, luoghi, obiettivi degli Stati generali dell'Economia. Di certo, sono totalmente assenti sindaci e territori. Tutti fanno un gran parlare di borghi, di montagne, di turismo, di nuove destinazioni, ma nessun invitato ne conosce realmente sfide e obiettivi". Lo sottolinea Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, che in una nota aggiunge: "Sono stupito della totale assenza di chi rappresenta oltre il 55 per cento del paese, montano, fatto di territori che sono stati dimenticati. Gli Stati generali dell'Economia hanno dimenticato come è fatta l'Italia. Colao ha dimenticato la montagna, i piccoli Comuni, i borghi da vivere. Gli abbiamo scritto noi la scheda. Lo abbiamo aiutato, mica ci tiriamo indietro. Abbiamo lanciato un ponte. Ma con supponenza qualcuno ha pensato che gli ultimi lassù possono rimanere fuori. Si corregga questa deriva urbanocentrica, lontano da come è fatta l'Italia vera", conclude Bussone.