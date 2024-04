Auto finisce nel lago Maggiore, nessun ferito

E' durato quasi cinque ore l'intervento di recupero di un'automobile che, nel tardo pomeriggio di ieri, si è inabissata nel lago Maggiore a Verbania, in località Suna. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente le cui cause sono in accertamento. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo regionale di Milano, che hanno agganciato la vettura in acqua per poi recuperarla con l'autogru dei vigili del fuoco. Presenti anche i tecnici di Arpa.