Autostrade: Pd, su Asti-Cuneo la Regione faccia la sua parte

"Sull'autostrada Asti-Cuneo il Governo si muove, la Regione faccia la sua parte". Lo chiedono il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Raffaele Gallo, e il consigliere Dem Maurizio Marello, ex sindaco di Alba. "Sull'eterna incompiuta - affermano Gallo e Marello - qualcosa di importante si è mosso. La forte iniziativa del Governo e del ministro delle Infrastrutture sembra avere sbloccato la situazione. Il Cipe ha previsto un iter che dovrebbe portare alla riapertura del cantiere e alla realizzazione del tratto da Alba a Cherasco. Resta ancora aperta la questione delle cosiddette opere complementari, come il terzo ponte sul fiume Tanaro ad Alba e la strada di accesso all'ospedale di Verduno, che la Concessionaria si era impegnata a fare nel 2012". "Dopo avere annunciato un anno fa che i lavori sarebbero partiti la scorsa estate - aggiungono - ora la Giunta Cirio lavori con il Governo e intervenga anche nei confronti della società concessionaria che deve costruire i lotti mancanti". Il Pd, annuncia Gallo, presenterà sul tema una interpellanza nella quale chiederà alla Regione di "fare la sua parte".