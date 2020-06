Confindustria, Ravanelli: Solidarietà a Bonometti

"Le minacce ricevute da Marco Bonometti sono un fatto grave e inaccettabile". Così Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte commenta la busta con proiettili ricevuta dal presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti. "A nome di Confindustria Piemonte voglio manifestare solidarietà - ha aggiunto il numero uno piemontese - In uno dei momenti più difficili per il Paese è indispensabile che politica, imprese e parti sociali siano protagonisti di un confronto tanto schietto quanto continuo e costruttivo. Le minacce e le intimidazioni devono essere condannate con fermezza e senza alcuna esitazione affinché il Paese non precipiti di nuovo nella spirale della violenza e del terrorismo"