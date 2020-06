Fumne dem

Dicono che… da giorni nel gineceo dem stiano volando gli stracci sulla questione della doppia preferenza di genere in Regione Piemonte. Infuocata, in particolare, è la chat di whatsapp denominata “Conferenza donne Piemonte” dove a finire nel mirino è stata la consigliera Monica Canalis, accusata di non spendersi abbastanza per una battaglia che le donne del Pd già avevano perso nella scorsa legislatura quando dopo cinque anni di discussioni la maggioranza di centrosinistra non fu in grado di approvare la nuova legge elettorale che, tra le altre cose, avrebbe dovuto introdurre proprio la possibilità, per l’elettore, di esprimere due preferenze sulla scheda. Le più agguerrite sul tema sono Laura Onofri e Nadia Conticelli: alla prima la Canalis ha dato della “inopportuna” e “presuntuosa”, l’altra addirittura dopo un acceso diverbio ha abbandonato per protesta il gruppo.