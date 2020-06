Fase 3: Piemonte verso abolizione distanziamento sui treni

La Regione Piemonte va verso l'abolizione del distanziamento su treni e autobus extraurbani. Secondo indiscrezioni, i pareri tecnico-scientifici chiesti nelle scorse ore sembrano andare in questa direzione. In assenza di misure di carattere nazionale, nelle prossime ore il governatore Alberto Cirio potrebbe quindi firmare una ordinanza, che dovrebbe entrare in vigore dal fine settimana.