Parchi: Gran Paradiso, Mosso direttore ad interim

In attesa della nomina da parte del Ministro dell'Ambiente L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ha scelto Pier Giorgio Mosso quale "direttore facente funzione" del Parco, con efficacia da oggi, primo luglio 2020. Mosso, 54 anni, e' responsabile del Servizio Affari Generali, Comunicazione, Educazione e Turismo dell'Ente Parco e ha svolto l'incarico di direttore facente funzione già dall'aprile 2017 a febbraio 2018. Rimarrà in carica sino alla nomina del successore da parte del Ministro dell'Ambiente. Il Parco è rimasto senza direttore lo scorso 8 giugno dopo le dimissioni per motivi di salute di Antonio Mingozzi.