Fase 3: Radicali Italiani, Regione nega Commissione inchiesta

"Da marzo ad oggi il Piemonte è stato investito da uno tsunami: oltre 4.000 morti riferibili al Covid, oltre 31.000 contagiati, delibere fantasma sul ricovero di malati Covid nelle Rsa, un capo dell'Unità di Crisi messo alla porta per eccessivo protagonismo, e molto altro, ma la Regione si rifiuta di istituire una Commissione d'Inchiesta, come per altro, ha fatto la Lombardia e al posto crea una Commissione Sanità del Consiglio regionale il cui presidente, Alessandro Stecco e' anche membro del gruppo di esperti per la gestione Fase 2. Facendo coincidere il controllore con il controllato. Ridicolo". Lo dicono, in una nota, Igor Boni, presidente dei Radicali Italiani, Patrizia De Grazia, dell'Associazione Adelaide Aglietta e Marco Cavaletto di +Europa. "I leghisti piemontesi sono da sempre succubi dei loro capi lombardi - aggiunge Boni - per una volta che potevano copiare una cosa giusta fatta oltre Ticino non l'hanno fatto. E purtroppo le forze di opposizione in Consiglio Regionale si sono accodate, tranne Leu".